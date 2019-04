Levanta Juventude capacitou mais de cinco mil jovens na Capital

WhatsApp Image 2019-04-09 at 15.18.56

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, realizou nesta terça-feira (9), o 25º Levanta Juventude no auditório do IMPCG (Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande).

Para o Subsecretário Maicon Nogueira, a realização da 25ª edição do Programa Levanta Juventude mostra a força de união da administração do prefeito Marquinhos Trad. “A realização mensal de eventos que mobilizam a juventude campo-grandense, está de acordo com o propósito do nosso prefeito”. Destaca Maicon.

Segundo a palestrante Sara Barros, objetivo é mostrar aos jovens a importância de colocar sonhos em realidades. “Mostrei aos jovens o poder empreendedorismo e como isso pode mudar a vida de cada um deles”. Explicou Barros.

Para a palestrante Andreia Aleixo o maior desafio é o jovem crescer como pessoa e tomar decisões efetivas para que aconteça. “Mostramos ao jovens o que a gente fez para estar onde estamos e dizer a eles, que não se trata de grandes feitos, mas sim de coisas do dia-dia que todo mundo deveria fazer, mas não faz porque dói e dá trabalho”. Explicou Aleixo.

Para participar do 26º Levanta Juventude que acontece do dia 15 a 19 deste mês, das 13h30 às 17h30, no Espaço Arena Teatro do Shopping Bosque dos Ipês na Capital, basta encaminhar-se à sede da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, localizada na Rua 15 de Novembro, 532 – Centro, ou ligar para (67) 3314-3577.

Composto por palestras e dinâmicas, o evento acontece do dia 08 a 12 deste mês, das 13h às 17h30. São mais de 100 jovens de 15 a 29 anos que aprenderão; Comportamento Organizacional, Marketing Pessoal, Dicção e Oratória, Liderança, inovação e Criatividade. Todas as palestras são desenvolvidas e apresentadas pelos seguintes palestrantes;

Segunda feira (08/04)

Sarah Barros Liciano Assis Rodrigo Melo Maicon Nogueira

Terça feira (09/04)

1.Rafael Matheus

Andrea Aleijo Renata Siqueira Ellen Silva

Quarta feira (10/04)

Robison Lazaro Caroline Oliveira Leonardo Rafa Brado

Quinta feira (11/04)

Hudson Scherer Luciano Dure Vericius Martins Valdir Gonçalves

Sexta feira (12/04)