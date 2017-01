Leonardo Vieira é vítima de homofobia e vai prestar queixa

Saiba Mais FUTEBOL Fifa pune novamente seleção do Chile por homofobia

O ator Leonardo Vieira, vítima de comentários homofóbicos nas redes sociais, vai prestar queixa contra seus agressores. No último dia 30, o site EGO divulgou fotos do ator beijando outro homem no Rio de Janeiro, e desde então, seu perfil no Instagram tem recebido diversas demonstrações de ódio.

Ao site UOL, Vieira declarou: “Acho que as pessoas precisam respeitar as opções das outras e não destilar ódio. Ódio não deve ser aceito nunca”. O ator vai prestar queixa ainda nesta segunda-feira, na delegacia de crimes virtuais do Rio de Janeiro.

Muitos fãs de Leonardo, que foi chamado de “lixo” e “porco”, saíram em sua defesa nos comentários de fotos no Instagram: “Não liga para as críticas não, certas pessoas comentam coisas sem saber, o que vale é a sua consciência e acabou”, ou “Não importa sua opção sexual, a vida é sua e quem te critica pode ter certeza são pessoas mal-amadas e mal resolvidas, preconceito de qualquer tipo só mostra a alma podre que têm”.

