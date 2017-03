Leituristas já identificaram 1,7 mil possíveis focos do Aedes aegypti

A ajuda no combate em campo, nos bairros da Capital, ficou a cargo dos leituristas. Com um clique, os profissionais apontam os locais de risco para a Central de Serviços, que recebe os dados e repassa as informações a Sesau / Divulgação/Assessoria

Transmissor da dengue, zika e chikungunya, o Aedes aegypti se prolifera principalmente onde há água parada. Foi com o propósito de diminuir esses focos de reprodução do mosquito e consequentemente sua incidência, que a Águas Guariroba iniciou a campanha “Águas em Movimento”. Com a ação, leituristas foram capacitados para identificar locais em alerta. Os endereços dos possíveis focos são repassados para a Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau).

Apenas no mês de fevereiro, por exemplo, os leituristas da concessionária registraram 1.332 possíveis focos de reprodução do mosquito, como lixo em ruas e terrenos baldios, caixas d’água sem tampas e recipientes com água parada, que se tornam criadouros em potencial do Aedes aegypti. Em 43 dias de ação, que começou na segunda quinzena de janeiro, já foram registrados 1.775 locais com possíveis focos do mosquito na cidade.

A campanha iniciou com uma palestra direcionada aos colaboradores da empresa sobre os perigos das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti e como evitar a proliferação do mosquito. A ajuda no combate em campo, nos bairros da Capital, ficou a cargo dos leituristas. Com um clique, os profissionais apontam os locais de risco para a Central de Serviços, que recebe os dados e repassa as informações a Sesau.

“Os dados gerados são enviados via sistema comercial para um banco de dados, onde geramos relatórios. Essas informações são repassadas de dois a três dias para a Sesau”, afirma Ítalo Edson de Souza, especialista em Assessoria Técnica da Águas Guariroba.

De acordo com dados divulgados pela Sesau, nas vistorias feitas até dezembro de 2016 foram encontrados focos do mosquito em 86,2% das casas visitadas, em 6% dos imóveis comerciais e 4,3% dos terrenos baldios. Com a participação da equipe de leituristas da Águas Guariroba, estima-se que o monitoramento de novos focos seja direcionado e solucionado com mais agilidade.

Os principais bairros onde foram identificados possíveis focos estão na região do São Conrado, Aero Rancho, Caiobá, José Abrão, Nova Lima e no Centro de Campo Grande.

