Leilões online de artigos de luxo movimentam R$ 4,8 milhões no último ano

Os consumidores do mercado de luxo veem se habituando cada vez mais com a compra de bens por meio de leilões online. O setor, que já era conhecido dos compradores de joias, se desenvolveu para outros artigos como bolsas, relógios, canetas e carteiras.

Os lances, que no passado podiam ser realizados por telefone para peças anunciadas pela TV aberta ou presencialmente em leilões físicos, hoje são feitos online, em sites especializados como o Superbid, maior portal de leilões online da América Latina.

Em 2016, a Superbid realizou 14 leilões de artigos de luxo, movimentando R$ 4,8 milhões. No primeiro semestre de 2017, no segmento de canetas, houve um crescimento de 85% em relação ao mesmo período de 2016. Em estojos e acessórios o avanço quadriplicou. Este modelo de compras por meio de leilão já alcançou compradores de 22 estados brasileiros. A maior parte das ofertas (64,4%) está em São Paulo e, em 2016, 76,3% dos lotes ofertados foram arrematados por consumidores pessoa física.

Segundo o consultor para leilões de luxo da Superbid, Pedro de Aguiar, o formato está se consolidando no dia a dia do consumidor. "Cada vez mais, as pessoas incorporaram o leilão na rotina do seu comportamento de compras, saindo da esfera da oportunidade pontual".

Ainda de acordo com Aguiar, muitos dos produtos, como joias e relógios, são bens de herança, e a família coloca em leilão para arrecadar fundos. O mesmo acontece com vinhos, bolsas e carteiras.

