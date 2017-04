Leilão reverso gera economia de R$ 400 mil ao Estado no primeiro trimestre do ano

Campo Grande (MS) – Responsável por gerenciar a frota de veículos do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) apresentou balanço do primeiro trimestre de 2017 que aponta uma economia de R$ 413.846,80 no processo de leilão reverso para manutenção de veículos.

Conforme dados da Superintendência de Patrimônio e Transporte (Supat) o montante que o Estado deixou de gastar com manutenção de veículos, é resultado do empenho de 1.953 processos que passaram pela Coordenadoria de Transporte entre os meses de janeiro e março, e de fato foram realizadas em uma das mais de 300 oficinas cadastradas no sistema de gerenciamento de frota do Governo do Estado.

Em alguns casos, a diferença entre um orçamento e outro pode variar até 24%, como o caso de um caminhão Volkwagen ano 2001/2002 da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) que deu entrada no leilão reverso no mês de fevereiro, para uma reforma que incluía troca de madeiramento de caçamba e substituição de várias peças para que o veículo voltasse a rodar. O orçamento inicial era de R$ 50.655,55 e o leilão foi encerrado no valor de R$ 38.400,00, representando uma economia de R$ 12.265,00 aos cofres estaduais.

No mês de março, uma L200 Triton de uso da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) deu entrada no leilão reverso com prioridade de urgência para verificação de amortecedores dianteiros e luz ABS. O orçamento inicial foi de R$ 4.332,00 e o processo fechado no valor de R$ 2.080,00, proporcionando uma economia de R$ 2.252,00.

O titular da SAD, Carlos Alberto de Assis destaca a economia proporcionada pela ferramenta com a manutenção de veículos. “Nesse momento de crise a palavra de ordem é economizar! E o leilão reverso é uma ferramenta importante para o Governo do Estado, pois nos permite negociar preços de mão de obra, de peças, prazo de entrega e a garantia no serviço oferecido. Importante ressaltar que toda ação é acompanhada pelas empresas que participam do processo. Ano passado economizamos cerca de R$ 1,6 milhão com a ferramenta, e isso representa o cuidado que temos com o dinheiro do contribuinte” pontua Assis.

O secretário ainda dá as dicas para prestadores de serviço que tenham interesse em participar. “Qualquer cidadão que seja proprietário de uma oficina, esteja apto e queira participar do processo de leilão reverso, pode se cadastrar em nosso sistema. Para o Governo quanto maior o leque de fornecedores, melhor, porque além de estimular a competitividade, a administração consegue promover de forma, mais ampla, a rotatividade nas oficinas”, finaliza.

Além dos veículos tradicionais como carros e motocicletas a Coordenadoria de Transporte é responsável por gerenciar toda frota do Governo do Estado incluindo caminhões, carretas, motores de popa, embarcações, desencarceradores, escada magirus, motosserra e geradores.

Mireli Obando – Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: David Majella

