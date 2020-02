Leilão de veículos para circulação chega ao fim nesta terça-feira em Dourados

Reprodução

Campo Grande (MS) – Chega ao fim nesta terça-feira (11.02) o período de lances para o segundo leilão de veículos para circulação do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) em Dourados. O edital de abertura do certame foi publicado em Diário Oficial no dia 22 de janeiro, com encerramento previsto para as 15h desta terça-feira.

Estão disponíveis 227 veículos dos quais, sendo 178 são motocicletas e 49 automóveis. Ambos estão a disposição no pátio da leiloeira que fica na Rua João Pedro Gordim, 30 – Vila Santa Catarina, das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Os leilões estão na responsabilidade do leiloeiro oficialmente credenciado pelo Departamento, Tarcillo Leite, e os veículos estarão disponíveis através do site www.casadeleiloes.com.br.

Conforme o coordenador da Comissão de Leilão do Detran-MS, Diego Fernando Arruda Soares, é importante ressaltar que o veículo passa por um processo de desembaraço cadastral antes da transferência. “O veículo é entregue para o arrematante após o prazo previsto em edital mas se estiver com algum débito em outros órgãos, é necessário passar para o processo de desembaraço antes da transferência”, comenta.

Para acessar o edital do leilão, clique aqui .

Vivianne Nunes – Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS)