Leilão de bovinos supera meta do Governo e arrecada R$ 39 mil

Campo Grande (MS) – Mesmo diante de um cenário econômico de incertezas, o leilão presencial de 46 bovinos de propriedade do Governo de Mato Grosso do Sul, realizado na quinta-feira (19.10), pela Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), no Parque de Exposições Manoel Paes de Barros, em Aquidauana, superou a expectativa com arrecadação de R$ 39 mil. A meta inicial do Governo estava fixada em R$ 32 mil.

Dividido em três lotes, os bovinos sob a responsabilidade da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) foram arrematados em pouco mais de duas horas. O primeiro lote com 20 machos – de 0 a 12 meses – foi arrematado com maior lance, no valor de R$ 18, 6 mil.

O secretário da SAD, Carlos Alberto de Assis, pontuou que a avaliação do Governo é extremamente positiva, tanto no trabalho de arrecadação como no trabalho de levantamento de todos os bens móveis e imóveis do Estado que está sendo conduzido com muita competência pela equipe da superintendência de Patrimônio e Transporte. “É um trabalho que vem sendo executado com muita competência. E a intenção é dar sequência a esse levantamento dos bens móveis e imóveis aptos para venda para que possamos encaminhar a documentação para leilão. Vamos vender e reverter esses recursos para o que realmente é prioridade”, pontuou.

O valor integral da arrecadação será repassado à Uems.

