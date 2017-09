Leilão de 431 veículos será realizado pela PRF em outubro

A Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul informa que estará realizando Leilão para a venda pelo melhor preço de veículos de terceiros retidos, removidos, recolhidos e/ou abandonados ao longo das rodovias federais de Mato Grosso do Sul, em situação de circulação ou sucata.

Os recebimentos de propostas para veículos em situação de CONSERVADO, com direito a circulação, o leilão será realizado nas modalidades "presencial" e "online" simultaneamente, a partir das 09h00min dos dias 04 e 05 de outubro de 2017, sendo que a sessão pública será realizada nas dependências do auditório do Hotel Concord, situado à Av. Calógeras, nº 1.624, Centro, Campo Grande – MS, com sessão online simultânea a partir das 09h00min através do sitio eletrônico www.canaldeleiloes.com e, para os lotes classificados como SUCATA, servível ou inservível, o leilão será realizado nas modalidades "presencial" e "online" simultaneamente, a partir das 09h00min do dia 24 de outubro de 2017, sendo que a sessão pública será realizada nas dependências do auditório do Canal de Leilões, situado Rua Antônio Maria Coelho, nº 1.149, Centro, Campo Grande/MS, com sessão online simultânea a partir das 09h00min através do sitio eletrônico www.canaldeleiloes.com.

Informações adicionais: Comissão Regional de Gestão de Pátio e Leilão de Veículos de Terceiros - SRPRF-MS, na Rua Antônio Maria Coelho, nº 3.033, Jardim dos Estados. CEP 79.020-908, Campo Grande/MS. Tel: (67)3320-3600 / 3320- 3791 ou Leiloeiro Oficial PIERRE ADRI, situado Rua Antônio Maria Coelho, nº 1.149, Centro, Campo Grande/MS, CEP: 79002-221, tel: (67) 3044-2750 / 3044-2770, e-mail: contato@canaldeleiloes.com. Edital completo disponível no endereço eletrônico https://www.prf.gov.br/portal/estados/mato-grosso-do-sul/leiloes/.

A visitação pública dos lotes de veículos que serão leiloados dar-se-á nos dias 25, 26, 27, 28 e 29 de setembro de 2017, no horário das 08h00min as 11h00min e das 14h00min as 17h00min. É permitida, exclusivamente, avaliação visual dos lotes sendo vedado o seu manuseio, experimentação, retirada/substituição de peças, etc.

A visitação poderá ser feita nos locais Constantes do ANEXO I, conforme indicado em cada lote. As fotos e descrições dos bens a serem leiloados também estão disponíveis no portal do leiloeiro, www.canaldeleiloes.com.

As fotos divulgadas no portal www.canaldeleiloes.com são meramente ilustrativas, não servindo de parâmetro para demonstrar o estado real dos bens.

Veja Também

Comentários