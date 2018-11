Leilão da FIEMS terá 37 contêineres além de máquinas, móveis e até um ônibus

O leilão acontecerá nas modalidades online e presencial - Divulgação

Uma particularidade está chamando a atenção do leilão que a Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso do Sul (FIEMS) realizará no próximo dia 12 de dezembro. Dentre os 97 lotes, 30 são de contêineres metálicos, estruturas adaptadas para funcionar como salas de aula. Algumas com capacidade para abrigar 20 e outras até 40 alunos. Mais sete outros contêineres, estes modelos almoxarifado, também estarão à venda.

O pregão estará sob o comando da leiloeira oficial Regina Aude Leite de Araújo e Silva e acontecerá nas modalidades online e presencial. Os lances exclusivamente pela Internet poderão ser afiançados a partir do dia 3 de dezembro (segunda-feira) através do portal da Casa de Leilões (www.casadeleiloes.net.br) até às 14 horas do dia 12 do mesmo mês. A partir deste horário o leilão correrá tanto na forma online quanto presencial.

Os contêineres, com lances iniciais a partir de R$ 3 mil, estão localizados nos municípios de Antonio João, Bataguassu, Campo Grande, Caracol, Cassilândia, Corumbá, Dourados, Ladário, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante e Três Lagoas. Os interessados em conferir de perto cada um destes lotes pode solicitar agendamento de vistoria pelo fone 67-3389-9224 para o período entre 05 e 11 de dezembro. A organização informa que algumas unidades não estão abertas à visitação e que os bens expostos internamente não fazem parte dos lotes.

O leilão também ofertará lotes com cadeiras escolares, mesas, aquecedores de gás, equipamentos de informática, cortadores de grama, relógio de ponto digital, bebedouros, escrivaninhas, máquinas fotográficas, aparelhos de som, máquinas de costura, estantes e unidades de ar condicionado. Dentre os veículos a serem leiloados o destaque fica para um ônibus Scania DS1115 ano 1985/1985 com lance inicial de R$ 9 mil.

O pregão presencial será realizado no auditório do Centro de Convenções Albano Franco, em Campo Grande, MS (Avenida Mato Grosso, 5017, Carandá Bosque). Os interessados em arremates devem estar com seus documentos em dia (CPF/CNPJ) e em situação regular junto à Receita Federal. O endereço também tem de estar atualizado ou em processo de atualização na Receita. Um cadastro deve ser feito antecipadamente no portal da Casa de Leilões (www.casadeleiloes.net.br) . Após seu preenchimento será possível a anexação da documentação exigida.

O edital completo do leilão da FIEMS pode ser conferido no portal a partir da tarde desta sexta-feira (30.11.2018). Mais informações devem ser obtidas com a equipe da Casa de Leilões pelos fones (67) 3363.7000 e 67-3363-5399 ou pelo e-mail: sac@casadeleiloes.net.br .