Lei Seca completa 12 anos e Detran-MS realiza live sobre avanços e desafios

Campo Grande (MS) – A Lei Seca completou doze anos no mês junho no Brasil e pensando na importância do tema, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) realiza nesta terça-feira (30), live “Lei Seca em Debate: Avanços e Desafios”, que promete trazer à tona uma discussão sobre a mistura desastrosa que é álcool e direção.

A transmissão será feita por meio do Facebook a partir das 19h com a participação do diretor-presidente do órgão, Rudel Trindade, do chefe do setor de Fiscalização do Detran-MS, Otílio Rubem Ajala Junior, da gestora em Educação para o Trânsito, Andréa Moringo, o major da Polícia Militar e subcomandante do BPMTran (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Willian Silva do Nascimento e o médico psiquiatra e vice-presidente do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, Marcos Estevão Moura. O tema será mediado pela diretora em Educação para o Trânsito do Departamento, Elijane Coelho.

Na ocasião serão debatidos os aspectos administrativos e criminais da Lei Seca.

O objetivo é refletir sobre os efeitos da Lei Seca, influenciando para um comportamento seguro no trânsito, além de sensibilizar condutores sobre as consequências da direção veicular associada à ingestão de bebida alcóolica.

A live será transmitida pelos 80 CFC´s (Centros de Formação de Condutores) que ministram aulas no período noturno para uma média de 800 alunos.

Vivianne Nunes, Detran/MS

Imagem divulgação Detran/MS