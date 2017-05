Lei do xixi vai multar em R$500 quem urinar em espaços públicos em São Paulo

Quem for flagrado urinando nas vias públicas da capital paulista vai ter que arcar com uma multa de R$ 500. É o que diz o Projeto de Lei 24/2017 sancionado na manhã desta terça-feira (16) pelo prefeito em exercício em São Paulo, vereador Milton Leite (DEM). A prefeitura terá agora 90 dias para regulamentar a lei e definir sua aplicação.

De autoria do vereador Caio Miranda (PSB), a ideia é que a lei “promova um convívio sustentável durante grandes eventos, como o Carnaval de rua, a Virada Cultural, a parada LGBT e a entrada e saída de jogos de futebol”. De acordo com o projeto de lei, o montante arrecadado com as multas será direcionado ao Fundo Municipal de Limpeza Urbana.

