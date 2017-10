Lei disciplina doações privadas a universidades

O presidente da República, Michel Temer, sancionou a Lei 13.490/2017, que modifica da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para definir como se dará doações privadas a universidades. O texto está publicado no Diário Oficial da União (DOU).

"As doações, inclusive monetárias, podem ser dirigidas a setores ou projetos específicos, conforme acordo entre doadores e universidades", diz a lei. "No caso das universidades públicas, os recursos das doações devem ser dirigidos ao caixa único da instituição, com destinação garantida às unidades a serem beneficiadas", acrescenta.

