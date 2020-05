Legumes com larvas e mais de 58kg de produtos descartados em supermercado na Capital

Além do descarte e inutilização dos produtos, o supermercado foi autuado e terá um prazo de 10 (dez) dias para prestar esclarecimentos - foto: Divulgação

No final da manhã da última terça-feira, (19), a equipe de fiscalização do Procon Campo Grande descartou mais de 58 kg de produtos impróprios para o consumo, em Supermercado no Jardim Batistão.

Após denúncia de um consumidor, os fiscais foram até o local e constataram diversas irregularidades que ferem o CDC (Código de Defesa do Consumidor). Além de 60 (sessenta) itens vencidos, haviam produtos sem especificação, avariados, com divergência nos preços, e sem precificação.

O que mais chamou a atenção da equipe foi a quantidade de produtos impróprios para o consumo, mais de 41 kg, entre esses produtos foi possível encontrar larvas em cebolas expostas para venda.

Além do descarte e inutilização dos produtos, o supermercado foi autuado e terá um prazo de 10 (dez) dias para prestar esclarecimentos.

Essas fiscalizações são baseadas em denúncias dos consumidores, que estão cada vez mais atentos dos seus direitos, e isso é muito importante. Portanto essa relação de parceria do Consumidor com o Procon Campo Grande, tem se estreitado muito, principalmente neste momento em que estamos sempre em alerta e vamos realizar operações em toda a Campo Grande, para garantir a segurança do consumidor para não sofrer nenhum tipo de violação do seu direito em adquirir algum produto.

Serviço

Denúncias sobre irregularidades podem ser feitas na sede do Procon Campo Grande que funciona na Avenida Afonso Pena 3128, próximo à Prefeitura Municipal. Os consumidores também têm como opção enviar mensagem por WhatsApp: (67) 98469-1001 ou pelas redes sociais.