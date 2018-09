Leão Lobo comandava evento infantil em Santo André

O desabamento do mezanino de uma casa de eventos que realizava um desfile infantil no centro de Santo André, no ABC Paulista, deixou 27 feridos na tarde deste domingo, 23. As causas do acidente ainda são desconhecidas. O desfile era organizado pela Telearte, produtora de modelos e talentos, e tinha o apresentador Leão Lobo como jurado e mestre de cerimônias.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na casa de eventos Dom Paollo Bar Dançante, na rua Gertrudes de Lima, no centro da cidade, que realizava um show de talentos infantil. Onze pessoas foram socorridas pelos militares e outras dezesseis pelo SAMU. Autoridades confirmam que algumas das vítimas são crianças. Onze viaturas foram deslocadas e retornaram no início da noite.

Os Bombeiros informam que, entre as onze vítimas socorridas pelos militares, estão pessoas com escoriações e ferimentos leves. Elas foram encaminhadas ao Centro Hospitalar de Santo Andre, o Pronto-Socorro Central e o Hospital Municipal de São Bernardo do Campo.

A assessoria de imprensa do apresentador informou que ele estava no palco no momento do acidente e que passa bem.

José Pedro da Silva, de 44 anos, acompanhava a modelo Indianara Aparecida Valério Ramalho, de 22 anos, no evento denominado Talentos Brilhantes. Ele relatou ter ouvido um estalo antes da queda da estrutura. "Tinha umas cem pessoas em cima e outras dezenas embaixo. Por sorte, eu não estava embaixo e consegui ajudar o pessoal. Saiu muita gente ferida", disse.

Indianara disse ter escapado por poucos minutos de ser uma das vítimas. Ela estava na estrutura superior, uma espécie de mezanino feito de madeira, quando o segurança pediu para elas andarem um pouco para trás visando a organizar. "Eu poderia ter caído. Foi por muito pouco. Desci chorando procurando por ele (Silva) e o encontrei depois", disse na noite deste domingo.

Eles haviam vindo de Assis, no interior, para participar do evento. Segundo contaram, o evento reúne de crianças a jovens com diversos talentos para se apresentarem a olheiros de televisão. No local, uma viatura da Polícia Militar estava posicionado, mas ninguém foi encontrado para comentar a situação.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), o evento estava cheio e contava com a participação de várias crianças.

A Defesa Civil municipal foi acionada e interditou a casa de shows. Segundo o órgão, o estabelecimento não possuía o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento obrigatório para comprovar que o prédio tem as condições de segurança contra incêndio e pânico.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros cercaram o local durante a ocorrência e liberaram a região no início da noite.

Apesar de Leão Lobo ser funcionário do SBT, a emissora informou que desconhece o evento e qualquer participação de funcionário ou contratado do SBT no desfile.

"O evento não é do SBT e não tem ligação alguma. O SBT vai investigar se alguém estava usando indevidamente o nome de algum quadro oficial da emissora e, caso seja comprovado, vai tomar as devidas providências", disse a emissora em nota.