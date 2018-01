Leandro Hassum comemora os 5km de sua primeira corrida de rua: “Muito emocionado!”

O ator de 44 anos veio diretamente de Miami e completou a prova de 5km, comemorando a conquista ao lado dos outros cinco mil atletas: “Sempre tive vontade de participar de uma corrida de rua, mas antes não era possível devido ao meu peso. - divulgação

Leandro Hassum encarou de frente o convite da Colgate Total 12 para participar da corrida de rua de São Sebastião, no Rio de Janeiro, neste sábado, 20. O ator de 44 anos veio diretamente de Miami e completou a prova de 5km, comemorando a conquista ao lado dos outros cinco mil atletas: “Sempre tive vontade de participar de uma corrida de rua, mas antes não era possível devido ao meu peso. Desde a minha operação, esta foi umas das minhas metas que ainda não havia realizado. Estou muito emocionado com essa oportunidade que a Colgate me deu, de ver como melhorei em todos os quesitos o meu fôlego e desempenho”, conta Hassum.

Agora, diante do sucesso dessa etapa, Leandro já tem uma nova meta: “Sinto orgulho de vestir essa medalha, que será uma eterna boa lembrança. Estou acostumado a correr uns 7km nos Estados Unidos, mas em 4 graus negativos. Estava com medo de não aguentar fazer isso no calor. Mas consegui! Agora a minha meta é chegar nos 10km”, afirma.

Depois de passar por uma cirurgia bariátrica no fim de 2014, Hassum eliminou uma boa parte dos seus 150kg, mudando o estilo de vida para hábitos saudáveis, desde a prática de exercícios físicos, até alimentação e higiene bucal.

“Muda praticamente tudo. Vai de conseguir amarrar o sapato, coisa que com 150 kg era praticamente impossível, a poder comprar roupa em qualquer loja, sem ter que ficar preso a lojas específicas. Hoje em dia procuro fazer uma atividade física todo dia, revezando entre musculação, voltas de bicicleta, surf e mais recentemente o golfe, minha nova paixão. Tudo isso linkado a uma alimentação equilibrada e aos bons hábitos de higiene bucal. Afinal a boca é a porta de entrada do nosso corpo”, completa

