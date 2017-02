Le Pen segue líder na eleição presidecial na França, mas perderia no 2º turno

A líder da extrema-direita, Marine Le Pen, segue como favorita para vencer o primeiro turno da eleição presidencial na França, mas ainda ela continua perdendo no segundo turno, de acordo com duas pesquisas divulgadas nesta quinta-feira. Ambas foram realizadas antes do anúncio na quarta-feira de que o veterano centrista François Bayrou irá se aliar a Emmanuel Macron.

De acordo com a pesquisa BVA, Marine ganhou 2,5 pontos em duas semanas e agora aparece com 27,5% das intenções de voto no primeiro turno, que acontece no dia 23 de abril. Mácron aparece com 21%e François Fillon com 19%.

No segundo turno - que ocorre em 7 de maio - Macron aparece com 61% contra 39% de Le Pen. Caso Fillon enfrentasse Le Pen, ele teria 55% dos votos e Le Pen, 45%.

Já a pesquisa de opinião da Harris Interactive também mostrou Le Pen liderando no primeiro turno, mas, no segundo turno, Macron teria 60%, contra 40% de Le Pen. Caso a disputa seja com Fillon, ele teria 57% dos votos e ela 43%.

