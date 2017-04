Le Pen exalta ida ao 2º turno: "é oportunidade" contra "globalização selvagem"

Em discurso proferido nesta tarde, a candidata à Presidência da França Marine Le Pen, do partido nacionalista Frente Nacional (extrema direita), exaltou sua passagem para o segundo turno do pleito, neste domingo, conforme apontam as pesquisas de boca de urna. Ela considerou seu desempenho uma vitória contra o "sistema" que tentou "abafar o debate político". "Os franceses devem aproveitar esse debate. O que está em jogo é a globalização selvagem que ameaça nossa civilização. Ou continuamos nessa globalização, com imigração de massa, livre circulação de terroristas, ou escolhemos a França, com fronteiras que protegem nosso mercado, nossa liberdade" afirmou.

Le Pen afirmou ainda que "a grande alternância de poder é fundamental e vai colocar em pauta outra política, outras caras no poder" e "não o herdeiro de François Hollande e de seu governo desastroso". Le Pen se colocou como "a candidata do povo" e lançou um apelo aos patriotas. "Que se juntem a mim. Deixem de lado as pequenas brigas, ressentimentos e preconceitos pois o que interessa agora é a sobrevida da França", disse.

Segundo o Instituto Ipsos, as primeiras projeções de boca de urna divulgadas às 20 horas - 15 horas de Brasília - indicavam que o ex-ministro da Economia Emmanuel Macron, do movimento En Marche! (social-liberal), teria vencido o primeiro turno, com algo em torno de 23,7% dos votos. Com 21,7%, Marine Le Pen, que dominou as pesquisas recentes aparece em segundo lugar, vencendo o conservador François Fillon, do partido Republicano.

Veja Também

Comentários