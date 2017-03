Le Pen diz que se plano de tirar França do euro for rejeitado, ela renuncia

A candidata de extrema-direita à presidência da França, Marine Le Pen, disse nesta segunda-feira que se o seu plano de tirar a França da zona do euro for rejeitado pelos franceses ela irá renunciar.

Em entrevista à rádio Europe 1, Le Pen reiterou seu plano de fazer um plebiscito para decidir se a França deve continuar ou não na zona euro caso seja eleita presidente.

Ela disse que uma demonstração de apoio à zona do euro significa que os franceses "escolhem o modelo de governança imposto pela União Europeias", cujo bloco Le Pen também quer deixar.

Le Pen está no topo das pesquisas antes das votações que ocorrem no dia 23 de abril e 7 de maio, juntamente com o centrista independente Emmanuel Mácron. Fonte: Associated Press

