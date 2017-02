Le Pen diz que ações de Trump até agora são boas para a França

Candidata da extrema-direita na disputa presidencial da França, Marine Le Pen disse que tem apenas elogios a fazer ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo Le Pen, até agora as ações de Trump são boas para a França, na avaliação dela.

À frente nas pesquisas para o primeiro turno, Le Pen afirmou nesta quinta-feira que sua única intenção é defender o que é do interesse da França. Ela elogiou Trump por promover "uma forma inteligente de protecionismo, de patriotismo econômico", bem como por seu plano de acabar com o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês) com Canadá e México, além da "ruptura com o livre-comércio total imposto ao mundo".

Le Pen disse que ações anteriores dos EUA na Síria, na Líbia e no Iraque são responsáveis pelo aumento no número de imigrantes e refugiados e pela desestabilização do Mediterrâneo. "Nós esperamos que a eleição do presidente Donald Trump seja uma grande mudança, quase uma mudança completa, que seria positiva não apenas para o mundo, mas para os Estados Unidos", afirmou a política da Frente Nacional.

A candidata quer tirar a França da União Europeia e da zona do euro e combater o que ela chama como "imigração massiva". Ela também insiste que a França precisa se defender, deixando a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e defendendo a si mesma. Fonte: Associated Press.

