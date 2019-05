Lazer nas Cidades, Copa Assomasul e Gincana da Nipo integraram o calendário da Fundesporte deste final de semana

O município de Corguinho, localizado a 99km da Capital, recebeu a equipe da Unidade de Esporte de Participação e Lazer da Fundesporte na sexta (03.05) na “Sexta Verde na Praça”, o evento promoveu ações e campanhas sociais, estimula o comércio local e fortalece a agricultura familiar.

Foram mais de 20 barracas comercializando artesanatos, culinárias, exposição de produtos, artistas locais e muita alegria com os brinquedos infláveis da Fundesporte.

Já no sábado (04) e domingo (05), o Lazer faz parada na cidade de São Gabriel do Oeste, que festeja seus 39 anos no próximo dia 12 de maio. A Prefeitura Municipal iniciou o mês com uma vasta programação em comemoração seu aniversário, incluindo festival com shows, inaugurações e diversas atividades culturais, esportivas e recreativas.

No dia 4 de maio, serão entregues obras municipais e durante a tarde do mesmo dia, acontece o momento de lazer no Parque Aquático da cidade com estrutura e brinquedos da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) parceira dos eventos realizados pela Prefeitura Municipal. No domingo, os brinquedos serão montados das 8h das 17h, no mesmo local.

A Fundesporte também estará apoiando a segunda rodada da 16ª Copa Assomasul de futebol de Campo Intermunicipal, que acontece em Ivinhema nos dias 03 e 04 de maio. No jogo de estreia, na semana passada, ao final da rodada, a classificação ficou assim: Antônio João (1º lugar), Porto Murtinho (2º lugar) e Bela Vista (3º lugar).

Nesta fase, seis equipes buscam a classificação. Além do time da casa, vão para o confronto Deodápolis, Douradina, Jateí, Naviraí e Novo Horizonte do Sul.

E em Campo Grande, estará acontecendo o “Undokai”, tradicional gincana esportiva e educativa, organizada pela comunidade Japonesa em parceria com a Fundesporte.

O encontro foi introduzido e adaptado pela Nipo há mais de 30 anos e é um verdadeiro sucesso de público. A 34º edição do Undokai começa neste domingo (05.05) a partir das 8h no clube da colônia japonesa localizada na Av. Min. João Arinos, 140 – Jardim Veraneio.

Nilson Tamotsu, presidente da Associação Nipo-Brasileira de MS, explica que a gincana é aberta ao público e para participar só é preciso fazer a inscrição, com entrada gratuita no local.

De acordo com Tamotsu, o grande intuito da gincana é reunir as famílias para confraternizar. “Homens e mulheres de todas as idades podem participar, contamos com a presença de toda comunidade campo-grandense”, afirma o presidente.

No ano passado, cerca de 3 mil pessoas participaram do evento, ao todo mais de 20 atividades foram realizadas.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, o apoio aos diversos segmentos esportivos e de lazer do Estado é fundamental. “Estamos felizes em poder atender as demandas dos municípios com o lazer nas cidades e contribuir para realização de grandes eventos, como a Copa Assomasul e o Undokai, atividades que contribuem e muito para o fortalecimento do esporte em Mato Grosso do Sul”, afirma o presidente.

Vanessa Ayala – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Foto: Divulgação