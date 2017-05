Lavrov diz que não discutiu sobre demissão de Comey do FBI com Trump

O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou neste sábado que não discutiu sobre a demissão de James Comey do FBI com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na reunião dos dois na Casa Branca.

Em uma coletiva de imprensa, Lavrov negou o conteúdo de uma reportagem publicada pelo The New York Times, que afirmou que Trump disse a Lavrov que a demissão de Comey trouxe alívio para as investigações sobre uma possível interferência russa nas eleições presidenciais do ano passado. Os dois conversaram no Salão Oval da Casa Branca em 10 de maio, um dia após Trump demitir Comey.

No início desta semana, a reunião envolvendo Trump e Lavrov estava sendo noticiada pela imprensa americana, após o jornal Washington Post publicar que o presidente americano havia revelado informações secretas sobre o grupo terrorista Estado Islâmico aos russos.

