Laudos mostram que Luiza Brunet teve costelas fraturadas

Reportagem publicada em VEJA desta semana revela novas evidências da batalha judicial entre o empresário Lirio Parisotto e a modelo Luiza Brunet. Ela acusa o ex-namorado de tê-la agredido em maio do ano passado em Nova York. Laudos exclusivos, uma tomografia inédita e um depoimento decisivo atestam que Luiza teve quatro costelas fraturadas após uma briga com socos e tapas. Na próxima segunda-feira, dia 13, o processo com base na Lei Maria da Penha terá uma audiência decisiva em São Paulo. Lirio e suas testemunhas serão ouvidos pela Justiça e o Ministério Público.

No passado, parecia um casal saído de um conto de fadas. Ela, uma estonteante ex-modelo, símbolo sexual de toda uma geração. Ele, um empresário de sucesso na lista dos homens mais ricos do Brasil, com quase 4 bilhões de reais de patrimônio.

