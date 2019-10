Latasa inaugura novo forno e anuncia novos investimentos na indústria em Paranaíba

Paranaíba (MS) – A concretização dos acordos firmados entre o Grupo ReclicaBR com o Governo do Estado e a Prefeitura, foram fundamentais na consolidação de uma aliança que garantiu para Mato Grosso do Sul em 2017 a instalação de uma planta, no município de Paranaíba, que gerou mais de 150 empregos diretos e a mesma quantidade de empregos indiretos, ao mesmo tempo em que estimulou os acionistas a novos investimentos.

Latasa inaugura um novo forno e anuncia novos investimentos em Paranaíba

O Grupo ReclicaBR, maior empresa de reciclagem de alumínio do Brasil e pioneira da atividade no país, colocou em atividade mais um forno na planta Latasa Reciclagem no município de Paranaíba e anunciou investimentos para os próximos meses de mais de R$ 7 milhões.

CEO da empresa, Mario Fernandes

Segundo o CEO da empresa, Mario Fernandes, a ampliação deve garantir o processamento de toda sucata da região Centro-Oeste do País, na unidade de Paranaíba.

Ao relatar o crescimento do grupo desde a sua instalação em Mato Grosso do Sul, Fernandes atribuiu aos incentivos recebidos do Governo do Estado e do município grande parte da responsabilidade pelo crescimento de 106% (registrado até 2018) no processamento de matéria prima, passando de 160 mil toneladas para 360 mil toneladas por ano.

Mesmo considerando as vantagens do posicionamento geográfico em relação as outras plantas do grupo e proximidade com o mercado consumidor (indústrias automotivas, siderúrgicas e metalúrgicas, de embalagens, de bens de consumo e da construção civil) o CEO destacou que a forma como foram acolhidos no Estado, os incentivos recebidos e o empenho do Estado e do município, foram peça chave para escolha de Paranaíba para aplicação de mais de R$ 30 milhões na obra.

José Roberto Canto, Diretor-Conselheiro do Grupo

O Grupo ReciclaBR, administrador da Latasa Reciclagem e de outras empresas do ramo de metais não ferrosos, está presente em 16 estados. Desde 2013, quando começou as negociações para vir para Mato Grosso do Sul, a empresa passou de 2 para 7 plantas em todo o País, ampliou o número de colaboradores de 600 para 2.100 (crescimento de 250%), passou de 89 mil para 146 mil toneladas de sucatas coletadas e aumentou de 17 para 26 o número de centros de coleta. “Temos confiança na economia, no Governo deste Estado que tão bem nos recebeu, nos gestores locais, vereadores e na população de Paranaíba e principalmente nos nossos colaboradores, aos quais temos muito a agradecer sempre, comentou José Roberto Canto, diretor-conselheiro do Grupo.

O secretário Jaime Verruck, que atuou diretamente nas tratativas para a instalação definitiva em Mato Grosso do Sul, e foi homenageado junto do Superintendente da Semagro, Bruno Bastos, com placa de agradecimento pelos representantes do grupo, destacou entre as ações do Governo do Estado as obras de pavimentação do acesso à Latasa, realizada com recursos do Fadefe, que é um fundo específico de apoio à industrialização. “Esse tipo de investimento é fundamental para conseguirmos melhorar as lacunas de competitividade do setor empresarial em Mato Grosso do Sul. No caso da Latasa, a pavimentação do acesso à fábrica melhorou a logística e a segurança dos trabalhadores e beneficiou um empreendimento que está diversificando a nossa base econômica e gerando muitos empregos”.

Bruno, Mário, Jaime e José Roberto

Jaime lembrou ainda que uma recente decisão do Estado, ampliou para até 2032 a concessão de incentivos para as empresas já contempladas em Mato Grosso do Sul, e que assumam compromissos de crescimento e investimentos, tal qual tem feito o Grupo ReclicaBR, que classificou como sendo uma referência da economia circular.

O Secretário fez questão ainda de parabenizar o Prefeito Ronaldo, sua equipe e os Vereadores pelo anuncio da inauguração do aterro sanitário, lembrando que até julho do próximo ano é possível que o Estado não tenha mais nenhum lixão.

Sobre o frigorífico que está desativado no município, Verruck comentou que o Governo Estado tem auxiliado nas tratativas com empresários do setor, no sentido de colaborar com o proprietário para que a planta possa ser arrendada ou vendida, para sua reativação o mais breve possível.

Prefeito de Paranaíba, Ronaldo Miziara

O Prefeito de Paranaíba, Ronaldo Miziara, falou da satisfação com a instalação e as boas notícias sobre novos investimentos, lembrando a importante participação de sua equipe e dos vereadores na consolidação de tão importante ação para a cidade.

O Secretário de Industria e Comércio de Paranaíba, Claudio Agi, o chefe de gabinete José Souto Silva e o Presidente do PSDB local, Longuinho Alves de Oliveira, vereadores e lideranças locais estiveram presentes no evento que contou com a apresentação da Banda Municipal Dra. Claudia Robalinho, que há três anos mantem um grupo de 22 integrantes, regidos pelo Maestro Saulo de Jesus Conceição e executaram os hinos na abertura.

Texto e foto: Kelly Ventorim, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)