Largo da Batata se consolida como ponto de encontro do carnaval de SP

O Largo da Batata, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, transformou-se no ponto de encontro do carnaval paulistano, na confluência do blocos que agitaram o bairro e também a Vila Madalena. Ainda sem números oficiais, a multidão impressionava e se espalhava pelas ruas da região no final da tarde deste sábado, 10.

O largo também contou com um área fechada somente para convidados onde era possível andar de montanha russa e tomar um banho de glitter. "Agora esse glitter só vai sair no carnaval que vem", gritou a estudante Rita Lorena Afonso, 26 anos.

O consumo de bebidas como catuaba e corote deixou, no largo, suas vítimas. Era comum encontrar pessoas passando mal pelo uso excessivo de bebida alcoólica.

Os blocos de pré-carnaval, que desfilaram entre 3 e 4 de fevereiro, já haviam consagrado a capital paulista no mapa da folia. Somente no último sábado (3), os 2 milhões de foliões estimados pela prefeitura já equivalem ao público dos 381 blocos que saíram às ruas em 2017.