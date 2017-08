Lancha com passageiros vira na travessia entre Itaparica e Salvador

Equipes de resgate permanecem na busca das vítimas do acidente marítimo que aconteceu hoje (24), na Baía de Todos os Santos, em Salvador. Uma lancha que transportava passageiros virou durante a travessia entre Mar Grande, na Ilha de Itaparica, e Salvador. Segundo a Central de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Centel), o acidente ocorreu por volta de 8h.

Segundo o órgão, equipes da Polícia Militar, do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros, da Capitania dos Portos e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram encaminhadas até o local para dar suporte na busca pelas vítimas. A Centel informou ainda que embarcações particulares auxiliaram nos primeiros resgates.

De acordo com o Samu, ainda não há um balanço de quantas vítimas foram resgatadas, mas algumas já foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mar Grande e o Hospital do Subúrbio, em Salvador. O Samu confirmou que cerca de 130 passageiros estavam na embarcação no momento do acidente.

Providências

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia informou que a embarcação já foi resgatada e os órgãos continuam auxiliando no resgate de vítimas. Ainda não se sabe se houve mortes no acidente.

A avaliação da lancha será feita pela Marinha. Ela analisará a regularização da embarcação e se operava com número de passageiros acima do permitido. Por conta disso, a Secretaria de Segurança Pública informou que um inquérito será aberto para que as causas do acidente sejam apuradas.

