Lançamentos norte-coreanos podem incluir mísseis, acredita Pompeo

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, declarou que não exclui a possibilidade de que os projéteis lançados pela Coreia do Norte, no sábado (4), tenham incluído mísseis balísticos de curto alcance.



Existem relatos de que os projéteis disparados em direção ao Mar do Japão incluíam armas que se assemelhavam a mísseis balísticos de curto alcance.



Pompeo disse, nesse domingo (5), que os foguetes eram de curto alcance e não mísseis balísticos intercontinentais. Acrescentou que os Estados Unidos vão examinar mais detalhes dos lançamentos de sábado.



Para Mike Pompeo, os projeteis não apresentavam uma ameaça aos Estados Unidos, à Coreia do Sul ou ao Japão. Ele afirmou que os Estados Unidos esperam voltar às negociações com a Coreia do Norte.



O secretário ressaltou que a política da administração de Trump sobre a Coreia do Norte não foi alterada, e que vão continuar as negociações com o objetivo de desnuclearizar o país.



*Com informações da NHK (emissora pública de televisão do Japão)