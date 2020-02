Lançamento do 'Sebrae 2020: Acelerando Negócios' acontece na próxima segunda-feira

O evento acontecerá na sede da instituição - Foto: Divulgação

Exclusivo para liderança e imprensa, o Sebrae/MS estará realizando no dia 10 de fevereiro o lançamento do evento “Sebrae 2020: Acelerando Negócios”, às 8h30, na sede da instituição em Campo Grande (Av. Mato Grosso, 1661).

O objetivo é construir um novo ambiente para os pequenos negócios de Mato Grosso do Sul e acelerar a competitividade das empresas do estado.

No local, as pessoas irão conferir com exclusividade a assinatura de termos, lançamento de programas e soluções para o atual momento econômico, além de testar as novas ferramentas digitais gratuitas disponíveis para os empreendedores e interessados em abrir um negócio.

O evento inclui:

• Assinatura do termo de compromisso da Lei da Liberdade Econômica, com a presença de prefeitos e autoridades do Governo do Estado e Assembleia Legislativa de MS;

• Lançamento de programa Acelera 2020, que irá selecionar 2.020 empresas de MS para resultados impactantes, com o acompanhamento intensivo do Sebrae;

• Lançamento da Escola de Negócios e Gestão para profissional liberal;

• Mostra e orientações com técnicos das soluções digitais criadas pelo Sebrae: Radar, Simulador de Negócios e App do MEI;

• Programa de Crédito Orientado.



Confirme sua presença pelo telefone: 0800 570 0800.

Serviço:

Lançamento do Sebrae 2020: Acelerando Negócios

Data: 10/02/2020

Horário: 8h30

Local: Sebrae Campo Grande (Av. Mato Grosso, 1661)

Contato: 0800 570 0800