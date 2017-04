Programa MS no Campo dessa semana destaca lançamento do Precoce-MS

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado realizou esta semana o lançamento da nova versão do “Precoce MS”, que tem o objetivo de monitorar o cumprimento de normas estabelecidas no processo produtivo e garantir carne de qualidade ao mercado consumidor. O assunto é um dos temas abordados no “MS no Campo”, programa voltado aos trabalhadores e empresários do agronegócio sul-mato-grossense.

A terceira edição também destaca a importância do controle da larva helicoverpa armígera nas lavouras do Estado; obras de pavimentação e drenagem autorizadas pelo Governo em São Gabriel do Oeste; agrometeorologia, e dicas de higiene na ordenha do leite.

O programa é semanalmente distribuído às emissoras de rádio parceiras, com alcance nos 79 municípios por meio de frequência AM e FM, além de ser disponibilizado para download no portal de notícias oficial do Governo, o Portal MS. As emissoras tem a possibilidade de veicular o programa no horário desejado, de acordo com pesquisas locais de audiência do público-alvo.

A produção é das jornalistas Lívia Machado e Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ligadas à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Ouça e confira o conteúdo do programa MS no Campo agora.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro

