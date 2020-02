Lançada consulta pública para revisão de normas de bebidas não alcoólicas

Água Tônica é uma das bebidas não alcoólicas incluídas na consulta pública - Reprodução

Está aberta consulta pública para complementação dos padrões de identidade e qualidade para bebidas não alcoólicas (água tônica de quinino, bebida composta, chá, refresco, refrigerante e soda) e, se necessário, os respectivos preparados sólidos e líquidos. A consulta está prevista na Portaria 27, publicada na terça-feira (11) pela Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Os interessados têm 75 dias, até o dia 27 de abril, para enviar as sugestões. Com a consulta, o Mapa fará a revisão das instruções normativas 17, 18 e 19, datadas de 19 de junho de 2013. A revisão das normas é necessária em razão da mudança nos hábitos de consumo, que motivou o lançamento de novos produtos pela indústria.



As sugestões para a consulta precisam ser tecnicamente fundamentadas e deverão ser encaminhadas por meio do Sistema de Monitoramento de Atos Normativos (Sisman), da Secretaria de Defesa Agropecuária, por meio do seguinte link: https://sistemasweb.agricultura.gov.br/sisman/



O projeto de portaria encontra-se disponível no site do Ministério. Encerrado o prazo da consulta, a Coordenação-Geral de Vinhos e Bebidas avaliará as sugestões recebidas e fará as adequações pertinentes para publicação da nova portaria no Diário Oficial da União.