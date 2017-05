Laguna Carapã é 38ª cidade de MS a contar com Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi

A cidade de Laguna Carapã é a 38ª de Mato Grosso do Sul a contar com uma unidade da Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi. A conhecida estrutura em formato de livro foi inaugurada na manhã desta quarta-feira (17/05) com a presença do 2º vice-presidente regional da Fiems, Sidnei Pitteri Camacho, do prefeito Itamar Bilibio e do superintendente do Sesi, Bergson Amarilla.

Durante a solenidade de inauguração, Sidnei Pitteri destacou a relevância da biblioteca como centro de inclusão digital e desenvolvimento social. “Só com educação conseguiremos vencer o momento de dificuldades que o País enfrenta. O investimento em educação é a estratégia que a Fiems utiliza para contribuir com esse processo”, reforçou.

Ele completa que a unidade de Laguna Carapã disponibiliza à comunidade 1,3 mil livros e mais de mil DVDs, além de 10 computadores com acesso à internet. Representa acesso ao conhecimento, uma maneira de ocupar o tempo ocioso dessa garotada que, em breve, estará ocupando lugares de destaque e representatividade na sociedade.

O prefeito Itamar Bilibio afirmou que a escolha do local para a construção da biblioteca foi feita de maneira estratégica. “Ficou próxima a escolas e ao lado da praça do Paço Municipal. Tornou-se um cartão postal de Laguna Carapã, sem dúvidas. Mas, mais importante do que isso, marca o primeiro investimento do Sistema Indústria na cidade. Ação que ajudará no compromisso de fazer com que Laguna Carapã seja reconhecida por participar diretamente do desenvolvimento do Estado”, afirmou.

Para o superintendente do Sesi, Bergson Amarilla, as bibliotecas da Indústria do Conhecimento complementam o ensino oferecido nas escolas. “São centros de conhecimento à disposição da comunidade. Proporcionam acesso à leitura com acervo atualizado, acesso à internet, e garantem que os moradores tenham um local moderno e confortável para a realização de cursos de aperfeiçoamento”, frisou.

Contação de histórias e sorteio de bicicletas

Além de autoridades e representantes da comunidade, o evento de inauguração contou com a presença de alunos da Escola Municipal Judith dos Reis Espíndola. Para entreter e entusiasmar as crianças a utilizarem a nova estrutura, a contadora de histórias Sônia Morel fez uma performance sobre o livro “Camilão, o comilão”, de Ana Maria Machado.

No fim, o Sesi promoveu o sorteio de 10 bicicletas. Micheli Souza, aluna do 4º ano, foi uma das ganhadoras. “Todos os meus colegas queriam ganhar, então eu fiquei muito feliz. A bicicleta é um pouco grande para mim, mas eu vou dar ela para alguém da minha família”, comemorou.

