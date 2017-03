Lagoa Misteriosa proporciona experiência inesquecível em MS

Considerada a sétima caverna mais profunda do país, a Lagoa Misteriosa fica no fundo de uma dolina / Divulgação

Está programando sua viagem para Bonito e região, no Mato Grosso do Sul nos próximos meses?! Não esqueça de incluir a Lagoa Misteriosa em seu roteiro e venha se encantar pelas águas azuis e cristalinas do atrativo turístico localizado em Jardim (MS), a 45 km de Bonito.

Considerada a sétima caverna mais profunda do país, a Lagoa Misteriosa fica no fundo de uma dolina, um tipo de formação geológica similar a um buraco com 75 metros de profundidade. O atrativo recebe turistas do mundo inteiro que se encantam por sua transparência e profundidade.



A visão de um abismo azul, paredões de rocha vertical, troncos caídos e pequenos peixes que brilham sob os feixes de luz refletidos nas águas cristalinas transformam o atrativo em um lugar único e inesquecível, fato comprovado pela digital influencer Gisela Carvalho.



“A Lagoa Misteriosa foi amor à primeira vista! Quanta beleza reunida em um só lugar! O mergulho com cilindro foi mágico! Descer a 20 metros naquele paredão imenso, de visibilidade inacreditável, foi inesquecível! Flutuar naquele imenso azul foi uma das experiências mais incríveis da vida, e um presente enorme no dia em que eu completava meus 30 anos de idade. Já conto os dias pra voltar pro paraíso! Obrigada por existir, Lagoa Misteriosa!”, escreve.

Um atrativo para todos os gostos, a Lagoa Misteriosa oferece os passeios de trilha e flutuação; mergulho batismo (8 metros) indicado para quem não possui curso; e mergulho básico e avançado para quem possui as credenciais necessárias para a realização da atividade.

Independentemente do passeio realizado, os momentos vividos na lagoa ficam guardados na memória, como comprova Carol Schrappe, atleta e recordista Sul-americana de Mergulho Livre – Apnéia.



“A Lagoa Misteriosa para mim, é um dos mais belos lugares do mundo para se mergulhar. E olha que já mergulhei em muitos lugares maravilhosos no mundo todo! A visibilidade na época do inverno é absurda, chegando a mais de 40 metros, isso quer dizer que mesmo mergulhando é possível ver as copas das árvores! Eu recomendo e assino embaixo. E volto sempre para recarregar as energias neste lugar mágico. O paraíso no meio do nosso Brasil!”, conta Carol.



As atividades de flutuação e mergulho batismo devem ser retomadas em breve já que entre os meses de outubro a abril ocorre a proliferação de algas, processo natural, que causa um turvamento das águas da Lagoa Misteriosa cujo tom azul cristalino passa para o verde, impedindo a visibilidade.

Mais informações e reservas para o atrativo podem ser feitas pelas agências de turismo da região.



Confira em: http://www.lagoamisteriosa.com.br/onde-comprar.

