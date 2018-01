Ladrões explodem agência bancária na zona sul do Rio

A PM informou ainda que a perícia foi acionada e, a ocorrência registrada na 10ª Delegacia de Polícia - Foto: O Globo

Criminosos explodiram uma agência bancária do Santander na madrugada deste sábado, 6, no bairro de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, cerca de 15 homens armados de fuzis participaram da operação e fugiram em três carros. Os ladrões levaram dinheiro de um dos terminais.

A Polícia Militar, por meio de sua assessoria de imprensa, informou que foi acionada na madrugada e que, ao se aproximar do local, "os pneus da viatura foram danificados, pois os criminosos espalharam cruzetas de ferro nas vias de acesso, durante a fuga". A PM informou ainda que a perícia foi acionada e, a ocorrência registrada na 10ª Delegacia de Polícia.