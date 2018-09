LabSenai Alimentos e Bebidas de Dourados ajuda a aumentar competitividade de indústrias

o LabSenai Alimentos e Bebidas está acreditado nos ensaios biológicos para bolores e leveduras, Coliformes Totais, Salmonella spp, Listeria monocytogenes, Coliformes Totais e Coliformes Termotolerantes. - Divulgação

Com 10 anos de atuação na prestação de serviços laboratoriais, o LabSenai Alimentos e Bebidas, que integra o IST Alimentos e Bebidas (Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas), de Dourados (MS), está contribuindo para o aumento da competitividade das indústrias da região sul do Estado. O espaço tem atuado, por meio de ensaios laboratoriais, no controle da qualidade dos alimentos e bebidas, verificando a adequação dos produtos à legislação especifica.

Segundo o gerente do Senai de Dourados, Gilberto Evidio Schaedler, só nos últimos sete anos foram registrados mais de 13,3 mil atendimentos pelo LabSenai Alimentos e Bebidas. “Foram 453 empresas e 437 pessoas físicas que buscaram nossos serviços. Para nós do Senai é gratificante disponibilizar para o setor industrial do nosso Estado um escopo de ensaios diversificado, estrutura e equipe técnica qualificada. As indústrias do nosso Estado podem contar com o LabSenai para controlar e melhorar a qualidade de seus produtos e processos”, declarou.

Na avaliação da coordenadora do LabSenai Alimentos e Bebidas, Daniela Menegat, esse período de 10 anos contribuiu para ampliar o know-how do laboratório, bem como para conhecer as necessidades do setor de alimentos. “Fazemos parte do surgimento e crescimento de muitas industrias. Toda essa experiência nos dá subsídios para continuar melhorando nossa atuação. Desde o início das atividades, o objetivo principal do LabSenai foi tornar-se referência no Estado para prestação de serviços em alimentos e bebidas”, afirmou.

Ela acrescentou que o Laboratório oferece às indústrias do Estado serviços metrológicos, ou seja, ensaios microbiológicos e físico químicos em alimentos, bebidas e agua. “Os ensaios microbiológicos são realizados para avaliar a presença de microrganismos, como por exemplo salmonela, estafilococos, coliformes entre outros. Já os ensaios físico químicos são mais aplicados para avaliar a composição dos produtos, como a quantidade de gordura, proteína, carboidrato, etc”, completou.

Certificação do Inmetro

O LabSenai Alimentos é o único laboratório prestador de serviços acreditado à Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) no Estado com escopo para atender analises de alimentos e bebidas. A renovação concedida pelo Inmetro foi dada após visita de reavaliação de acreditação realizada no período de 28 a 31 de agosto pela equipe da Coordenação Geral de Acreditação do Instituto.

A engenheira de alimentos Gabriela Moreno, que é responsável técnica pelo LabSenai Alimentos e Bebidas, explicou que com a acreditação, o laboratório pode continuar realizando análises nas áreas de meio ambiente e alimentos e bebidas com maior segurança e credibilidade. No caso de meio ambiente, estão incluídas as análises de água bruta, água tratada, água para o consumo humano, água salina ou salobra e água residual, podendo apontar a presença de clostrídios sulfito redutores, coliformes totais e Escherichia coli, de Enterococos fecais, bactérias mesófilas a 36ºC, bactérias mesófilas a 22ºC e bactérias heterotróficas.

Para as matrizes de alimentos e bebidas, o laboratório está acreditado para as análises em gelo, alimentos de origem animal (carnes, produtos cárneos, lácteos e derivados) e bebidas não alcoólicas. No caso do gelo, o LabSenai Alimentos e Bebidas poderá atestar a presença de Coliformes totais e Escherichia coli e Enterococos fecais, enquanto nos alimentos de origem animal (carnes e produtos cárneos) poderá verificar Coliformes Termotolerantes, Estafilococos coagulase positiva, Salmonella spp, Escherichia coli, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus e bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas.

Já para produtos lácteos o laboratório do Senai está acreditado pelo Inmetro para os ensaios biológicos na detecção de Bacillus cereus, bolores e leveduras, Listeria monocytogenes, Salmonella spp, Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes, Estafilococos coagulase positiva e bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas. Na parte de bebidas não alcoólicas, o LabSenai Alimentos e Bebidas está acreditado nos ensaios biológicos para bolores e leveduras, Coliformes Totais, Salmonella spp, Listeria monocytogenes, Coliformes Totais e Coliformes Termotolerantes.