Laboratórios da Sanesul têm novos equipamentos para análises de água e esgoto

Campo Grande (MS) – Os laboratórios da Sanesul receberam recentemente 10 equipamentos sofisticados que foram adquiridos com recursos próprios , no valor de R$100 mil. São estufas de cultura bacteriológica e todas elas possuem certificado do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) e vêm com atestado de Ensaio Isotérmico calibrado – Rede Brasileira de Calibração (RBC), o que atesta a boa qualidade dos produtos.

Os equipamentos servem para fazer análises da qualidade de água e monitoramento das estações de tratamento de esgoto nos municípios operados pela Empresa de Saneamento do Mato Grosso do Sul.

A Sanesul possui 11 laboratórios, sendo um laboratório central, em Campo Grande e outros 10 regionais, instalados nas cidades de Aquidauana, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

Esses laboratórios, juntos, processam aproximadamente 7 mil análises bacteriológicas por mês.

Assessoria de Comunicação da Sanesul.

