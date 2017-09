Kuwait deve expulsar embaixador da Coreia do Norte e outros diplomatas do país

O Kuwait divulgou que irá expulsar o embaixador da Coreia do Norte no país e outros quatro diplomatas do país. A decisão ocorreu após o emir do Kuwait ter realizado uma viagem aos Estados Unidos em visita ao presidente americano, Donald Trump.

Os EUA vêm colocando pressão sobre seus aliados para cortar todas as relações com a Coreia do Norte em resposta aos testes nucleares lançados pelo país.

Uma autoridade do Golfo Pérsico confirmou neste domingo que o Kuwait irá expulsar os diplomatas. Fonte: Associated Press.

