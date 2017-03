Kushner é confirmado no comando de escritório para inovação no governo Trump

Genro e assessor sênior do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Jared Kushner estará no comando de um novo escritório da Casa Branca, encarregado de melhorar a eficiência do governo federal dos Estados Unidos com instrumentos do setor privado. O Escritório da Inovação Americana monitorará projetos de longo prazo, como a modernização na tecnologia da informação, e também questões mais imediatas, disse o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer.

Kushner, de 36 anos, terá a seu lado Chris Liddell e Reed Cordish, dois assessores seniores da presidência. A dupla assumiu papéis importantes no planejamento inicial do pedido de Trump de US$ 1 trilhão em gastos com infraestrutura.

O genro de Trump também terá como incumbência manter relações com mais de 100 executivos que visitaram a Casa Branca desde a posse, disse uma graduada fonte. Fonte: Dow Jones Newswires.

