Kremlin diz que plano de sócio de Trump para paz na Ucrânia é 'absurdo'

O Kremlin disse hoje que o governo russo não sabe nada sobre o plano de paz na Ucrânia elaborado por um legislador ucraniano da oposição e dois sócios do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O porta-voz do presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, afirmou que o plano de paz era um "absurdo".

O rascunho do plano, reportado pelo The New York Times, vem em um momento em que o governo Trump lida com o afastamento do assessor de segurança, Michael Flynn, por enganar o vice-presidente americano, Mike Pence, sobre seus contatos com o governo russo.

O jornal disse que o plano foi elaborado pelo sócio de Trump, Felix Sater; pelo advogado pessoal do presidente, Michael Cohen; e Andrii Artemenko, que está conduzindo um movimento político de oposição na Ucrânia, que foi apoiado pelo ex-diretor de campanha de Trump, Paul Manafort. Fonte: Associated Press.

