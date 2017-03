Kremlin diz que Comitê de inteligência dos EUA está confuso

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse nesta terça-feira que um comitê de inteligência dos EUA está "confuso" após ouvir o depoimento do diretor do FBI, James Comey, de uma investigação sobre os laços russos associados ao presidente americano, Donald Trump.

Peskov disse aos repórteres que "os participantes da audiência estão confusos sobre a situação", acrescentando que "eles estão tentando tirar conclusões, mas não conseguem encontrar provas nem

confirmação e estão andando círculos".

Comey confirmou pela primeira na segunda-feira ao comitê da Câmara a existência de uma investigação para averiguar ligações entre conselheiros de Trump e autoridades russas.

O Kremlin rejeitou as alegações das agências de inteligência dos EUA de que o presidente russo, Vladimir Putin, autorizou uma campanha para influenciar a eleição presidencial no ano passado a favor de Trump. Fonte: Associated Press

