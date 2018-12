O Kosovo aprovou duas leis na sexta-feira, 14, que permitem a formação de um Exército para defender sua soberania, com o apoio dos americanos e o risco de piorar as relações com a Sérvia, que não reconhece a independência de sua antiga província.

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, lamentou a decisão e anunciou que a aliança deve reavaliar seu papel no território da antiga Iugoslávia.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.