Kombi chega aos 60 anos com aumento de vendas

Em 2 de setembro de 1957 saía das linhas de montagem brasileiras da Volkswagen a primeira Kombi feita com 50% de componentes nacionais. A data atualmente é lembrada como o Dia da Kombi e o modelo, já fora de produção no País, coleciona fãs entre os amantes de carros antigos. A última versão do utilitário, batizada de Last Edition, foi produzida em 2013, com preço a partir de 85 mil reais. O Brasil foi o último país a fabricar o carro.

Em homenagem a essa referência nacional, a OLX, líder de vendas online no mercado automotivo no Brasil, levantou dados específicos das negociações do modelo na plataforma. Somente no primeiro semestre de 2017 foram vendidas 4.531 Kombis pela plataforma, um volume 43,4% maior em relação ao mesmo período do ano anterior; 33% dos veículos possuem ano de fabricação igual ou maior que 2007. Modelos mais antigos, das décadas de 1950 a 1980, também tiveram seu espaço: 339 foram comercializados no primeiro semestre.

Os estados que mais venderam Kombis no primeiro semestre do ano foram São Paulo (1250 unidades), Rio de Janeiro (553 unidades) e Minas Gerais (451 unidades). Em conjunto, os três estados representam metade das vendas totais do modelo no Brasil. A título de curiosidade: somente em julho, foram realizadas 289.288 buscas pelo veículo na OLX - site e app.

Confira as versões da Kombi mais vendidas no primeiro semestre do ano:

Versão Quantidade Kombi Lotação 1.6 MPI 691 Kombi Lotação 1.4 MI Total Flex 8V 580 Kombi Standard 1.4 MI Total Flex 8V 571 Kombi Carat 459 Kombi Furgão 437 Kombi Pick-up 304 Kombi Furgão 1.4 MI Total Flex 8V 245 Kombi Escolar 1.6 MPI 225 Kombi Standard/ Luxo / Série Prata 197 Kombi Escolar/ 50 Anos 1.4 MI Total Flex 32 Kombi Furgão Diesel 12 Kombi Pick-up Diesel 11 Kombi Last Edition 56 1.4 MI Total Flex 11

OLX Brasil

A OLX estimula uma cultura de consumo consciente, conectando pessoas para que elas possam comprar e vender de forma fácil e rápida. Maior representante da Economia Compartilhada no país, é líder no mercado de compra e venda online no Brasil. Com meio milhão de anúncios todos os dias e uma média de 2 milhões de vendas por mês – cerca de 50 por minuto –, a OLX é uma das empresas de tecnologia que mais crescem no Brasil.

Presente no país desde 2010, hoje a OLX conta com escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro e tem um time de aproximadamente 500 profissionais. Em 2017, a empresa lançou o Storia Imóveis, plataforma focada no público profissional, com imóveis de médio e alto padrão.

A OLX é fruto de uma parceria entre os dois maiores grupos de mídia e investimento em marketplaces do mundo: o sul-africano Naspers e o grupo norueguês Schibsted.

Veja Também

Comentários