Kim Jong-un se reunirá com Putin ainda este mês, afirma governo russo

O governo da Rússia anunciou na quinta-feira, 18, que o presidente Vladimir Putin se reunirá com Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, ainda em abril. "Posso confirmar que a reunião está sendo preparada. Na realidade, há algum tempo que estamos conversando", disse o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.

Putin deve participar, nos dias 26 e 27, de um fórum em Pequim. O governo russo não descarta a possibilidade de Putin se reunir com Kim na ida ou na volta de sua viagem à China.

O anúncio do encontro ocorre no momento em que o presidente dos EUA, Donald Trump, pressiona o governo da Coreia do Norte para que acabe com as tensões nucleares na Península Coreana. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.