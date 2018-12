Kim Jong Un propõe mais conversas com a Coreia do Sul

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, enviou uma carta para Moon Jae-in, presidente da Coreia do Sul, pedindo mais conversas entre os líderes no ano de 2019, de acordo com o gabinete presidencial da Coreia do Sul.

Mais tarde, Moon agradeceu a Kim em suas redes sociais. "Haverá muitas dificuldades pela frente", disse o presidente sul-coreano em sua mensagem. "Entretanto, nossos corações se tornarão mais abertos se nós empenharmos mais esforços. Não há mudança em nossos corações acerca da vontade de receber Kim (na Coreia do Sul)".

O tweet de Moon incluiu uma foto que mostrava uma pasta com o selo da Comissão de Assuntos de Estado de Pyongyang e o topo da carta de Kim, que começou com: "Caro vossa excelência Presidente Moon Jae-in. Nosso encontro em Pyongyang parece ter sido ontem mas cerca de 100 dias já se passaram e agora nós estamos no fim de um 2018 inesquecível".

O gabinete de Moon também disse que Kim afirmou estar arrependido por não poder fazer uma viagem planejada para Seul até o fim do ano, conforme havia sido prometido pelos líderes em reunião em setembro.

A íntegra da carta não foi divulgada.

Moon e Kim se reuniram três vezes em 2018 e fizeram alguns gestos de boa vontade, além de prometerem a retomada da cooperação econômica quando for possível. Os líderes também deram passos para diminuir a ameaça militar.

O gabinete de Moon não revelou como a carta foi entregue ou se ela continha comentários sobre uma segunda reunião entre Kim e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planejada para 2019.