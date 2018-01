Kim Jong-un diz que Coreia do Norte atingiu metas de capacidade nuclear

A Coreia do Norte completou sua capacidade nuclear estatal, disse hoje (1°) o presidente do país, Kim Jong-un, em seu discurso de Ano Novo. Ele também defendeu o aumento da produção de armas atômicas e mísseis. As informações são da EFE.

"Nós alcançamos o objetivo de completar nossa força nuclear estatal em 2017", disse Kim em mensagem transmitida pela TV e divulgada pela agência sul-coreana de notícias Yonhap. O líder norte-coreano enfatizou ainda a necessidade de "produzir em massa ogivas nucleares e mísseis balísticos e acelerar sua implantação".

Kim afirmou que a capacidade atômica de seu país exerce um grande poder dissuasivo nos Estados Unidos e garantiu que as armas são capazes de alcançar todo o território americano. O mandatário informou que "sempre há um botão para ativar armas nucleares no meu escritório", e acrescentou: "isto é uma realidade, não uma ameaça”.

O líder norte-coreano pediu que Washington e Coreia do Sul encerrem suas manobras conjuntas, considerada por ele como uma tentativa de invadir seu país. Ele comentou que as duas coreias devem melhorar suas relações.

A administração de Kim intensificou seus testes de armas em 2017 com o lançamento de 20 mísseis, três deles intercontinentais, e a realização do sexto e mais potente teste nuclear em setembro.

Por conta desses procedimentos, a Coreia do Norte recebeu um número recorde de sanções da ONU em um ano: quatro. Mesmo assim, Pyongyang segue desenvolvendo de armas como forma de um equilíbrio de forças com os EUA.

*É proibida a reprodução total ou parcial desse material. Direitos Reservados