Kim Jong Nam foi morto por substância proibida pela ONU, diz polícia da Malásia

A substância química usada para matar Kim Jong Nam na semana passada era um nervo agente chamado VX, de acordo com a polícia da Malásia - um produto listado como uma arma de destruição em massa pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Khalid Abu Bakar, inspetor-geral da polícia, disse hoje em um comunicado que a identificação da substância vem de um relatório preliminar.

A vítima, meio irmão do ditador norte-coreano Kim Jong Un, foi atacada no aeroporto internacional de Kuala Lumpur, no último dia 13, enquanto esperava um voo para Macau. Ele morreu no caminho para o hospital. A polícia prendeu quatro suspeitos de terem realizado o crime e procuram por outros sete. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários