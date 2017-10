Kerry diz que Trump está criando uma crise internacional com decisão sobre o Irã

O ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, disse que a decisão do presidente Donald Trump de não certificar o acordo nuclear com o Irã é imprudente e divisivo.

Kerry conduziu as negociações com o Irã no governo do ex-presidente Barack Obama. Em um comunicado emitido hoje, Kerry disse que Trump está "criando uma crise internacional". Ele afirmou que agora cabe ao Congresso às outras partes lidar com "os adultos na sala" e salvar o acordo.

A decisão de Trump não retira os EUA do acordo, mas joga a questão para o Congresso.

O secretário de Estado do governo Trump, Rex Tillerson, disse que espera que os aliados dos EUA na Europa e no Oriente Médio apoiam as ações do presidente americano.

Alemanha, França e Reino Unido disseram que continuam comprometidos com o acordo. (Matheus Maderal, com informações da AP - matheus.maderal@estadao.com)

