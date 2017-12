Keppel vai pagar US$ 422 mi a autoridades do Brasil, EUA e Cingapura

A companhia do setor naval Keppel Offshore & Marine, de Cingapura, concordou em pagar US$ 422 milhões para resolver uma investigação de pagamento de propinas envolvendo autoridades de três continentes, incluindo brasileiras.

A companhia fechou um acordo com a justiça dos Estados Unidos após ser acusada de conspiração ao violar leis internacionais de corrupção. A empresa também fechou acordos semelhantes com autoridades do Brasil e de Cingapura, de acordo com procuradores americanos.

Dos US$ 422 milhões do acordo, metade vem para o Brasil e EUA e Cingapura devem receber 25% cada.

A Keppel admitiu ter pago cerca de US$ 55 milhões em propinas para autoridades da Petrobras para conseguir 13 contratos com a petroleira e outra empresa.

O presidente da Keppel, Lee Boon Yang, disse em um comunicado que a companhia "está arrependida e profundamente desapontada" pelo comportamento e que implementou controles mais rigorosos desde o surgimento das acusações.

"A resolução de hoje evidencia mais uma vez a importância da colaboração do Departamento de Justiça com autoridades internacionais para responsabilizar companhias e indivíduos corruptos por seus crimes, enquanto garante uma alocação justa e apropriada das multas", disse o procurador John Cronan. Fonte: Dow Jones Newswires.