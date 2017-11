Kemp volta a criticar reforma trabalhista do Governo Michel Temer

Deputado mostrou anúncio em revista para demonstrar precarização das relações trabalhistas - Divulgação

O deputado Pedro Kemp (PT) foi à tribuna da Assembleia Legislativa, durante a sessão plenária desta quinta-feira (16/11), e criticou veementemente a reforma trabalhista que começou a vigorar no último dia 11 de novembro em todo o Brasil. O assunto havia sido debatido pelos parlamentares no dia 12 de julho, quando o texto da reforma foi aprovado no Senado Federal (leia mais clicando aqui).

Kemp voltou hoje a dizer que as mudanças em vigor submetem os trabalhadores a condições degradantes, acabando com direitos históricos. "Essa modernização da Era Temer está muito perto da escravidão. Férias, décimo terceiro e repouso remunerado não existem mais. É revoltante assistir ao que está acontecendo e preocupante ver a apatia do nosso povo", afirmou o deputado, complementando que as mudanças na Legislação Trabalhista afetam a todos os brasileiros.

Ele reiterou que os trabalhadores são o "lado mais fraco" no mercado de trabalho e acabarão se submetendo ao que for proposto pelos empregadores para garantir alguma renda neste período de crise econômica, considerando que a reforma garante a supremacia do que é acordado em detrimento da legislação. "Até mesmo os juízes estão revoltados. A Justiça do Trabalho também acabou, a partir dessa reforma lastimável", enfatizou Kemp.

Para exemplificar a precarização das relações trabalhistas, o parlamentar citou anúncio veiculado na revista Carta Capital. "Uma empresa em Vitória [ES] está contratando funcionários para turnos intermitentes, como permite a reforma, e oferece R$ 4,45 por hora ao contratado. Esse povo quer o trabalhador esfolado. E como será a aposentadoria desse cidadão?", questionou.