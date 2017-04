Kemp cobra fiscalização das condições de trabalho em frigoríficos do Estado

O deputado estadual Pedro Kemp (PT) subiu à tribuna nesta terça-feira (18/4) para pedir para o Ministério Público do Trabalho a realização de uma fiscalização das condições de trabalho nos frigoríficos de Mato Grosso do Sul. Neste mês, um vazamento de amônia na unidade da JBS em Campo Grande atingiu 78 funcionários, segundo nota oficial da empresa.

“Precisamos de uma força-tarefa em caráter preventivo em todos os frigoríficos do Estado. Esse acidente hospitalizou cerca de 30 trabalhadores e a JBS continuou os trabalhos normalmente, em vez de dispensar os funcionários imediatamente, aí mais 10 passaram mal. É uma atitude preocupante”, disse o deputado.

Além do episódio recente, o Frigorífico Mafrig em Bataguassu registrou vazamento de amônia em fevereiro deste ano deixando 20 funcionários feridos. Kemp já havia denunciado a preocupação com as condições de trabalho do setor em 2012, quando outro acidente com vazamento de gás tóxico no curtume do mesmo grupo levou à morte de 4 pessoas e outros 25 trabalhadores ficaram feridos.

“Apelamos por uma fiscalização permanente. O sindicato dos trabalhadores do setor já fez outras denúncias da falta de manutenção de maquinário, caldeiras, enfim, os trabalhadores dos frigoríficos correm permanente risco de vida. Sabemos da importância dessas empresas na geração de emprego, em que há cidades que são impactadas com o fechamento desses locais, mas o que pedimos são condições dignas, decentes, adequadas e seguras de trabalho”, finalizou o deputado.

