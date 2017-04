Kemp apresenta denúncias de irregularidades no HR e faz apelo ao Governo

O deputado Pedro Kemp (PT) foi à tribuna da Casa de Leis, durante a sessão plenária desta quinta-feira (6/4), e apresentou denúncias de pacientes que buscaram atendimento no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), em Campo Grande. Segundo Kemp, além da superlotação, eles se queixaram de precariedade nas instalações físicas do hospital, como nos banheiros, falta de cadeiras de rodas e de medicamentos essenciais, como o Tamoxifeno, utilizado no tratamento contra o câncer de mama.

"É inadimissível que seja interrompido um tratamento de câncer, é uma crise muito séria essa do hospital, um verdadeiro atentado ao direito à saúde dos pacientes", disse Kemp. Segundo ele, os quartos não são arejados e os familiares dos pacientes precisam providenciar ventiladores, e, durante um mês, as refeições servidas não tiveram proteína de origem animal. Somente ovo frito. "Quem aguenta comer só ovo o mês inteiro? Voltamos a dizer que a Caravana da Saúde não pode só passar, porque o que estamos vendo, na prática, é os Hospitais Regionais do Estado agonizarem, e por isso faço um apelo ao Governo do Estado, para que resolva essa situação o quanto antes".

Presidente da Comissão de Saúde da Casa de Leis, Dr. Paulo Siufi (PMDB) reconheceu como grave a situação enfrentada pelos pacientes que precisam dos quimioterápicos, mas ressaltou que o Governo do Estado vem envidando esforços no sentido reverter a situação. Já o líder do Governo, Professor Rinaldo (PSDB), lembrou que o hospital está completando 20 anos de atividades e tem inúmeros desafios. "O hospital está funcionando normalmente, até mesmo auditorias já foram realizadas, e essas situações são pontuais e já estão sendo sanadas", garantiu. O HRMS é um hospital público estadual, vinculado à Fundação Serviços de Saúde, com capacidade atual de 351 leitos e atendimento 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Rinaldo também enfatizou que a Caravana da Saúde realizou mais de 500 mil atendimentos no Estado, sendo 50 mil cirurgias.

