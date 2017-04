Kassab recebe representante da Record, RedeTV! e SBT

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, recebeu na tarde deste sábado (01) o presidente da Simba Content, Marco Gonçalves. A Simba é formada pelas redes Record, SBT e RedeTV!, com objetivo de distribuírem os seus sinais entres as operadoras de TV paga.

O encontro, realizado na residência de Kassab, em São Paulo, ocorreu três dias depois de as emissoras deixarem de exibir suas programações na TV paga. A decisão ocorreu após a Simba não chegar a um acordo com as operadoras NET, Claro, Embratel, Vivo e Sky.

"Disse ao Marco Gonçalves que o ministério torce para que tenha entendimento entre eles, para que todos pensassem nos seus interesses, mas principalmente nos interesses do usuário, do assinante", ressaltou Kassab.

Nas negociações, que vinham ocorrendo desde 2015, as três emissoras cobravam que, assim como acontece com a TV Globo, elas também fossem remuneradas por suas transmissões. Em meio ao impasse, a Simba chegou a entrar com um processo no Conselho de Administração de Defesa Econômica (Cade) em 2016, alegando concentração de mercado por parte das operadoras, que remuneram a TV Globo por uma transmissão semelhante. O Cade deu ganho de causa à Simba, permitindo que as três emissoras retirassem seus canais das operadoras de TV por assinatura.

